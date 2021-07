Resmi Gazete 15 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de bugün yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 15 Temmuz Perşembe 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yönetmelik, tebliğ, karar ve andlaşmaların hepsi Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruluyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 15 Temmuz Perşembe 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete...

15 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4296)

–– İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4297)

–– Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

–– 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4299)

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar (Karar Sayısı: 4300)

YÖNETMELİKLER

–– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4301)

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik

–– Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/25)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/27)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/07/2021 Tarihli ve 10329 ve 10330 Sayılı Kararları

DÜZELTME: Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri