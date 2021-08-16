Resmi Gazete 16 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

16 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli ve 31570 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 16 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaıyla yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 16 Ağustos 2021 tarihli ve 31570 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 16 Ağustos 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, 16 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

16 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

–– Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Kurumsal Yönetim, Denetim ve Uyum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri