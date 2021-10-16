Resmi Gazete 16 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 16 Ekim 2021 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 16 Ekim 2021 Cumartesi tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 16 Ekim 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 16 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

16 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ’un Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/498)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)

–– Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç)

–– Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c)

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 15/10/2021 Tarihli ve 8 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri