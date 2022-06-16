Resmi Gazete 16 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. '

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 16 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

16 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararı

–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738)

Yönetmelikler

–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739)

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

–– Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

–– Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/11655 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/18003 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/17821 Başvuru Numaralı Kararı