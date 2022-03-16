Resmi Gazete 16 Mart 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de günün kararları yayınlandı. İşte 16 Mart 2022 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan yeni yönetmelik, karar ve atamalar....

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 16 Mart 2022 Çarşamba tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

FETÖ soruşturması kapsamında 5 savcının meslekten ihraç edildiğine dair HSK kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Peki, 16 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

16 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/03/2022 Tarihli ve 2022/640 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/80, K: 2021/99 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri