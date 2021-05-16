Resmi Gazete 16 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 16 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 16 Mayıs Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 16 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 16 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

16 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri