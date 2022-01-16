Resmi Gazete 16 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

16 Ocak 2022 Pazar tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Resmi Gazete sayıları, her gün düzenli olarak vatandaşlar tarafından inceleniyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31719 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 16 Ocak 2022 Pazar Resmi Gazete kararları...

16 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DÜZELTME: 14/1/2022 Tarihli ve 5123 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri