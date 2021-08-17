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    Resmi Gazete 17 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Ağustos 2021 Salı tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 17 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 08:47
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    Resmi Gazete 17 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Ağustos 2021 tarihli ve 31571 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 17 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    17 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    –– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2019/34202 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 17 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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