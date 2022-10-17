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    Resmi Gazete 17 Ekim Pazartesi 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Ekim Pazartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 17.10.2022 - 09:03
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    Resmi Gazete 17 Ekim Pazartesi 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Ekim 2022 tarihli ve 31976 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 17 Ekim 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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