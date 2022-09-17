Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.521
0.45%
BTXN Coin
7.71
9.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Resmi Gazete 17 Eylül 2022 Cumartesi| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Eylül Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 17.09.2022 - 08:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 17 Eylül 2022 Cumartesi| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Eylül 2022 tarihli ve 31956 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 17 Eylül 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

    –– Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11220 Sayılı Kararı

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11228 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay 3, 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı
    Gündem

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'
    Medya

    Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'

    Görüş Bildir