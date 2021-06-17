Resmi Gazete 17 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de bugün yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 17 Haziran Perşembe 2021 Resmi Gazete ayrıntıları...

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Haziran Perşembe 2021 tarihli Resmi Gazete...

17 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2018/127, K: 2021/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2016/2377 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2019/13365 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri