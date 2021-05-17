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- Resmi Gazete 17 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 17 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 08:49
- Güncelleme : 17.05.2021 - 08:54
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Peki, 17 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Mayıs Resmi Gazete sayısı..
17 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri