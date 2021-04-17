Resmi Gazete 17 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'nin 17 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan karar, yönetmelik ve tebliğler araştırılıyor. İşte, 17 Nisan Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Nisan Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 17 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Nisan Resmi Gazete sayısı..

17 NİSAN RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)

–– Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740)

–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10142 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/112 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/114 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri