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    Resmi Gazete 17 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    17 Ocak 2022 Pazartesi tarihli ve 31722 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 08:46
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    Resmi Gazete 17 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, atama, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Ocak 2022 Pazartesi tarihli ve 31722 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Ocak 2022 Pazartesi Resmi Gazete kararları...

    17 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

    –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

    YÖNETMELİK

    –– Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/1879 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/30809 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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