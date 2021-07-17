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    Resmi Gazete 17 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 17 Temmuz 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 17 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 09:15
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    Resmi Gazete 17 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 10 Temmuz tarihli ve 31544 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 17 Temmuz 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

    17 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

     

    YASAMA BÖLÜMÜ

    TBMM KARARLARI

    1303 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1304 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1305 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    GENELGE

    –– Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile İlgili 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

    TEBLİĞLER

    –– Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1)

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 Sayılı Kararları

    YARGI BÖLÜMÜ

    DANIŞTAY KARARLARI

    –– Danıştay Altıncı ve Dokuzuncu Dairelerine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 17 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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