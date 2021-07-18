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- Resmi Gazete 18 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 18 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 18.07.2021 - 08:45
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Temmuz tarihli ve 31545 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 16 Temmuz 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 18 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri