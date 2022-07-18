Petrol
103.48
2.29%
Euro
17.6744
0.70%
Dolar
17.4265
0.15%
Altın
960.81
0.52%
Borsa
2382
0.00%
Bitcoin
385.899
3.87%
BTXN Coin
7.28
-2.93%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Resmi Gazete 18 Temmuz 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 18 Temmuz 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete yayımlandı mı sorusu her günün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 18 Temmuz 2022 tarihli ve 31896 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 18 Temmuz 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    18 Temmuz 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    İzmir’de çıkan yangın kontrol altına alındı
    3. Sayfa

    İzmir’de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkılma sebebi belli oldu
    İç Haber

    Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkılma sebebi belli oldu

    Görüş Bildir