Resmi Gazete 19 Aralık 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihli ve 31694 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihli ve 31694 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 19 Aralık 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Aralık 2021 Resmi Gazete kararları...

19 ARALIK 2021 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Galata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri