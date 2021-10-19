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    Resmi Gazete 19 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı bugünkü Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 19 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 08:48
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    Resmi Gazete 19 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yayımlandığı 19 Ekim 2021 Salı tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 19 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

    19 EKİM 2021 RESMİ GAZETE'DE BUGÜN

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532)

    KURUL KARARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10492 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    YARGITAY KARARI

    –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     

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