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    Resmi Gazete 19 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı "9 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 08:33
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    Resmi Gazete 19 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Resmi Gazete yayımlandı mı sorusu her günün merak edilenleri arasında.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 19 Haziran 2022 tarihli ve 31871 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 19 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    19 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    –– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğ

    –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/13)

    Yargı Bölümü

    Danıştay Kararı

    –– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2022/1)

     

    Resmi Gazete 19 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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