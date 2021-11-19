Resmi Gazete 19 Kasım 2021 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 19 Kasım 2021 Cuma tarihli ve 31664 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Kasım 2021 Perşembe tarihli ve 31664 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 19 Kasım 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

19 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4813)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2021/543)

YÖNETMELİKLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 02/09/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/11/2021 Tarihli ve 10567, 10568, 10569 ve 10570 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar