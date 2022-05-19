Resmi Gazete 19 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 19 Mayıs 2022 tarihli ve 31840 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Letonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Peki, 19 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

19 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Letonya Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde, 6 Aylık Bir Dönemde Toplam 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin Her 180 Gün İçinde 90 Güne Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5587)

–– Bitlis İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5588)

–– Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü Sınırları İçerisinde Küçük Sanayi Sitesi Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Kütahya İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5589)

–– Yalova İli Altınova İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5590)

–– Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5592)

Yönetmelik

–– Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğ

–– 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ

Kurul Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/05/2022 Tarihli ve 10978 Sayılı Kararı