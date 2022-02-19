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    Resmi Gazete 19 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte günün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 08:59
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    Resmi Gazete 19 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 19 Şubat 2022 Cuma tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

    19 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE KARARLARI

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

    –– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 92)

    –– Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 93)

    HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

    –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar

    YÖNETMELİKLER

    –– Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

    –– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

    –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75)

    KURUL KARARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/02/2022 Tarihli ve 10796 Sayılı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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