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    Resmi Gazete 19 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 19 Temmuz 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 19 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 08:43
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    Resmi Gazete 19 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 19 Temmuz tarihli ve 31546 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 19 Temmuz 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

    19 TEMMUZ 2021 PAZAR RESMİ GAZETE

    YASAMA BÖLÜMÜ

    TBMM KARARLARI

    1306 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1307 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

    –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

    YÖNETMELİKLER

    –– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    19 TEMMUZ 2021 PAZAR RESMİ GAZETE TAM METNİ

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