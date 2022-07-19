Resmi Gazete 19 Temmuz 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

19 Temmuz 2022 Salı tarihli Resmi Gazete'de bugün neler var sorusu yanıt buldu. İşte bugünün Resmi Gazete sayısı...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 31897 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 19 Temmuz 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

19 Temmuz 2022 Salı Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

–– Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2020/4244 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/21693 Başvuru Numaralı Kararı