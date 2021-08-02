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    Resmi Gazete 2 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 2 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 2 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 08:49
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    Resmi Gazete 2 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 2 Ağustos 2021 tarihli ve 31556 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 2 Ağustos 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 2 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    2 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    2 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE PDF İÇİN TIKLAYINIZ

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