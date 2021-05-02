Resmi Gazete 2 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 2 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 2 Mayıs Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 2 Mayıs Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 2 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

2 MAYIS RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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