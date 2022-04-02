Resmi Gazete 2 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 2 Nisan 2022 Cumartesi tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2 Nisan 2022 Cumartesi tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 2 Nisan 2022 Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

2 NİSAN 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliği

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği (No: 2022/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10853 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/33348 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2019/16415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2017/38089 Başvuru Numaralı Kararı