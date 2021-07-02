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    Resmi Gazete 2 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 2 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 08:42
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    Resmi Gazete 2 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 2 Temmuz 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

    2 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik

    –– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2019/13, K: 2021/31 Sayılı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 2 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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