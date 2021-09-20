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- Resmi Gazete 20 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 20 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 08:52
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 20 Eylül 2021 tarihli ve 31604 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 20 Eylül 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 20 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
20 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Teknoloji Transfer Ofisi ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri