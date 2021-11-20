Resmi Gazete 20 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 20 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 20 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 20 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 20 Kasım 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 20 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

20 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çiftlik KÖK Karaali KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4814)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çayır-Teleferik KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4815)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Suludere KÖK-Veliler KÖK Arası Ana Hat ve Branşman Yenileme Dağıtım Hattı Projesi Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4816)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Yenikent Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4817)

–– Konya ve Karaman İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Hasanoba DM-Boyalıtepe KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4818)

–– Hatay İli, Arsuz İlçesinde Bulunan Madenli Yat Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4819)

–– Amasra Yolcu Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4820)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların Kapatılması ve Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4821)

–– Balıkesir İli, Burhaniye ve Edremit İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Kadıncık Deresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4822)

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4823)

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4824)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 ve 554)

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)

–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

–– 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

–– Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/11/2021 Tarihli ve 9895 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri