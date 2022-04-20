Resmi Gazete 20 Nisan 2022 Çarşamba | Resmi Gazete'de bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

ünlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31808 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında et piyasasına ilişkin kritik bir karar yayımlandı. Kararın, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıklandı.

Peki, 13 Nisan 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

13 Nisan 2022 Resmi Gazete kararları

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444)

–– Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5445)

–– Elektrikli Araç Besleme Donanımlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5446)

–– Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447)

–– Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5448)

–– Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5449)

–– Zonguldak İli ve Sakarya Gaz Sahasında Yapılacak Olan Doğal Gaz Madenciliği Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5450)

Yönetmelikler

–– Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Erzincan Üniversitesi Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Hukuku Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2018/19302 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2019/12190 Başvuru Numaralı Kararı