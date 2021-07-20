Euro
10.1172
-0.23%
Dolar
8.5879
0.02%
Altın
501.78
0.27%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
259.000
-5.06%
EXEN Coin
23.55
-1.05%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Resmi Gazete 20 Temmuz 2021 | Resmi Gazete neden yok?

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. Peki Resmi Gazete neden yok?
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 20 Temmuz 2021 | Resmi Gazete neden yok?

    Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 20 Temmuz 2021 Salı tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

    Peki Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

    RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

    Resmi Gazete’yi açanlar, ''15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.'' ifadesiyle karşılaştı.

    İlgili kararnameye göre, "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.

    15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir