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Resmi Gazete 20 Temmuz 2021 | Resmi Gazete neden yok?

Resmi Gazete 20 Temmuz 2021 | Resmi Gazete neden yok?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. Peki Resmi Gazete neden yok?