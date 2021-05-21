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Resmi Gazete 21 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 21 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları..