Resmi Gazete 21 Temmuz 2021 | Resmi Gazete neden yok?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. Peki 21 Temmuz Çarşamba Resmi Gazete neden yok?

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 21 Temmuz 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Peki Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

Resmi Gazete’yi açanlar, ''15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.'' ifadesiyle karşılaştı.

İlgili kararnameye göre, "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.