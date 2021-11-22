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    Resmi Gazete 22 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 20 Kasım 2021 Pazartesi tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 22 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 08:50
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    Resmi Gazete 22 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 22 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31667 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 22 Kasım 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 22 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

    22 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    –– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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