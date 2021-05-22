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- Resmi Gazete 22 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 22 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 09:19
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına göre, bazı bakanlıklara bağlı kurumlar, kuruluşlar ve il müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
Peki, 22 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 22 Mayıs Resmi Gazete sayısı..
22 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1. Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4008)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/241, 242, 243, 244, 245, 246)
YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/19)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27)
DÜZELTME: Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4001) ile İlgili