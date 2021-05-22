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Resmi Gazete 22 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 22 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 22 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 21 Mayıs Resmi Gazete kararları..