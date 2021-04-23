Resmi Gazete 23 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'nin 23 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan karar, yönetmelik ve tebliğler araştırılıyor. İşte, 23 Nisan Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 23 Nisan Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 23 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 23 Nisan Resmi Gazete sayısı..

23 NİSAN RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1282 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Manisa İli, Akhisar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin 18/10/2012 Tarihli ve 2012/3910 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3899)

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 30/6/2020 Tarihli ve 2711 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3900)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909)

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/04/2021 Tarihli ve 2021/588 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/04/2021 Tarihli ve 2021/589 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3901)

–– Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2021 Tarihli ve 10169-4, 10170 ve 10171 Sayılı Kararları

DÜZELTME: 21/4/2021 Tarihli ve 3879 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri