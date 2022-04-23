Resmi Gazete 23 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 23 Nisan 2022 tarihli ve 31818 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 23 Nisan 2022 tarihli ve 31818 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı. Kararla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

Peki, 23 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 23 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

23 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve idare bölümü

Milletlerarası Andlaşmalar

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5511)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5512)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5513)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 29/11/2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5514)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sosyal İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5515)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5516)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İşbirliği Konulu Anlaşma Ek-1’in Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5517)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Arasında FTPP ve FTFP Kapsamında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği’ne (SSTC) Dair Uygulama Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5518)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5519)

Atama kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171)

Tebliğ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17)

İlke kararları

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

Yargı bölümü

Yargıtay kararları

–– Yargıtay 7 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlan bölümü

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri