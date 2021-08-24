Resmi Gazete 24 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli bir çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 24 Ağustos 2021 Salı tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 24 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 24 Ağustos 2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 24 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 24 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

24 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/419, 420, 421, 422, 423)

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/08/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-119, 120, 121, 122 ve 123 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/14040 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri