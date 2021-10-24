Resmi Gazete 24 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete yeni sayısını merak eden vatandaşlar, "bugünkü Resmi Gazete'de neler var" sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ekim 2021 Pazar Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 24 Ekim 2021 Pazar tarihli ve 31638 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 24 Ekim 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 24 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

24 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma