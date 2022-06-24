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    Resmi Gazete 24 Haziran 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • 24.06.2022 - 11:28
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    Resmi Gazete 24 Haziran 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 24 Haziran 2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

    Peki 24 Haziran 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    24 Haziran 2022 Cuma Resmi Gazete

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANI KARARLARI

    –– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741)

    –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5742)

    –– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5743)

    YÖNETMELİKLER

    –– Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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