Resmi Gazete 24 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 24 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31788 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 24 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31788 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2022/2023 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2 milyon 750 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 134 bin 62 ton oldu.

Peki, 24 Mart 2022 Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

24 MART 2022 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7383 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Bankası Arasında Türkiye’nin Teknoloji Bankasına Finansal Katkısının Yenilenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5350)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2022/2023 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5351)

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/121)

YÖNETMELİKLER

–– Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/2, K: 2022/20 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri