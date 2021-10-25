Resmi Gazete 25 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete yeni sayısını merak eden vatandaşlar, "bugünkü Resmi Gazete'de neler var" sorusunu araştırıyor. İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 25 Ekim 2021 Pazartesi tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 25 Ekim 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

25 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri