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Resmi Gazete 25 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 09:12
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 25 Eylül 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 25 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
25 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik
–– Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik
–– Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliği
–– Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği
–– Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/09/2021 Tarihli ve 9814 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/115 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/116 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/117 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/118 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/119 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/120 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/121 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/122 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/123 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/124 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/125 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/126 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/127 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/128 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/129 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/130 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/131 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/132 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/133 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/134 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/135 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/136 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/137 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/138 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/139 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri