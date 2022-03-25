Resmi Gazete 25 Mart 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 25 Mart 2022 tarihli ve 31789 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 25 Mart 2022 Cuma Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 25 Mart 2022 tarihli ve 31789 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 25 Mart 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

25 MART 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Uzay Ajansı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (SHY-16.4)

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)

–– Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2021/104, K: 2021/87 Sayılı Kararı