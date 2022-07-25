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    Resmi Gazete 25 Temmuz 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 25 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 25.07.2022 - 10:36
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    Resmi Gazete 25 Temmuz 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 25 Temmuz 2022 tarihli ve 31903 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 25 Temmuz 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    25 Temmuz 2022 Resmi Gazete

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER

    –– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

    Resmi Gazete 25 Temmuz 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları #1


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