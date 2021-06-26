Resmi Gazete 26 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 26 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 26 Haziran 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

26 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4162)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4163)

–– Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4164)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4165)

–– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4166)

–– Muğla İli, Milas İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4167)

–– Sivas İli, Zara ve Hafik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Tödürge Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4168)

–– Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4169)

–– Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muslar Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4170)

–– Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin 17/1/2018 Tarihli ve 2018/11264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Yer Alan “17/K1” Numaralı Alanın Doğu Sınırlarının, 440 ve 455 Numaralı Koordinat Noktalarından İtibaren Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4171)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H3132 Reyhanli TM-Kızılkaya Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4172)

–– Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Harran Mahallesinde Bulunan 412 Parsel Numaralı Taşınmazın 12.761,60 m2Yüzölçüme Sahip Kısmının, Mezkûr İlçenin Kültür Turizmine Katkı Sağlayacak Olan Sinema Müzesinin Yapımı Amacıyla, Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4173)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9M5120 Yapıntı Gençali Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4174)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H4072-Karbeyaz Çetenli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4175)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Taşağıl-Tatlıkuyu-Aşıklar KÖK ve İrtibatları-1 Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4176)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Özkent ADM-Özkent KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4177)

–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Akdeniz Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4178)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284)

YÖNETMELİKLER

–– Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

–– Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/34)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 10278 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 10279 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



