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    Resmi Gazete 26 Mart 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 26 Mart 2022 tarihli ve 31790 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 08:54
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    Resmi Gazete 26 Mart 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 26 Mart 2022 Cumartesi tarihli ve 31790 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 26 Mart 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    26 MART 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANI KARARI

    –– Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5357)

    YÖNETMELİKLER

    –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/10)

    –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/11)

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2022 Tarihli ve 10876, 10878, 10879, 10880, 10881 Sayılı Kararları

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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