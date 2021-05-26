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- Resmi Gazete 26 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 26 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 08:48
- Güncelleme : 26.05.2021 - 08:51
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Peki, 26 Mayıs 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Mayıs Resmi Gazete sayısı..
26 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-60 ve 61 Sayılı Kararları
KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/05/2021 Tarihli ve 9568 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/05/2021 Tarihli ve 9573 Sayılı Kararı
KARAR
–– Giresun İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri